Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Thu, Aug 08 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 76,974 89,687 239,418 Palladium XPD 73,195 85,284 227,665 Platinum XPT 44,448 51,789 138,251 Silver XAG 878 1,023 2,731