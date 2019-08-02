Inter Bank Forex Rates – 2 Aug 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Aug 02 2019
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Aug 02 2019
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|108.56
|108.96
|Canadian Dollar
|CAD
|120.65
|121.04
|Danish Krone
|DKK
|23.65
|23.73
|Euro
|EUR
|176.61
|177.22
|Hong Kong Dollar
|HKD
|20.4
|20.65
|Japanese Yen
|JPY
|1.49
|1.49
|Saudi Riyal
|SAR
|42.47
|42.71
|Singapore Dollar
|SGD
|115.87
|116.31
|Swedish Korona
|SEK
|16.5
|16.74
|Swiss Franc
|CHF
|161.16
|161.73
|UK Pound Sterling
|GBP
|192.87
|193.5
|US Dollar
|USD
|159.5
|160