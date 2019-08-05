Inter Bank Forex Rates – 5 Aug 2019

Pakistan Inter Bank Forex RatesAs on Mon, Aug 05 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex RatesAs on Mon, Aug 05 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|107.89
|108.24
|Canadian Dollar
|CAD
|120.27
|120.68
|Danish Krone
|DKK
|23.71
|23.79
|Euro
|EUR
|177.06
|177.62
|Hong Kong Dollar
|HKD
|20.32
|20.57
|Japanese Yen
|JPY
|1.5
|1.51
|Saudi Riyal
|SAR
|42.37
|42.6
|Singapore Dollar
|SGD
|115.07
|115.45
|Swedish Korona
|SEK
|16.51
|16.74
|Swiss Franc
|CHF
|162.53
|163.06
|UK Pound Sterling
|GBP
|193.35
|193.97
|US Dollar
|USD
|159.1
|159.6