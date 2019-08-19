Inter Bank Forex Rates – Aug 19, 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Aug 19 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Aug 19 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|107.47
|107.82
|Canadian Dollar
|CAD
|119.35
|119.77
|Danish Krone
|DKK
|23.57
|23.65
|Euro
|EUR
|175.79
|176.36
|Hong Kong Dollar
|HKD
|20.21
|20.45
|Japanese Yen
|JPY
|1.49
|1.5
|Saudi Riyal
|SAR
|42.21
|42.45
|Singapore Dollar
|SGD
|114.44
|114.81
|Swedish Korona
|SEK
|16.39
|16.63
|Swiss Franc
|CHF
|161.75
|162.33
|UK Pound Sterling
|GBP
|192.61
|193.25
|US Dollar
|USD
|158.5
|159