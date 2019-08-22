Inter Bank Forex Rates – Aug 22, 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Aug 22 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Aug 22 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|107.13
|107.48
|Canadian Dollar
|CAD
|119
|119.38
|Danish Krone
|DKK
|23.55
|23.63
|Euro
|EUR
|175.59
|176.2
|Hong Kong Dollar
|HKD
|20.19
|20.44
|Japanese Yen
|JPY
|1.49
|1.49
|Saudi Riyal
|SAR
|42.17
|42.41
|Singapore Dollar
|SGD
|114.32
|114.69
|Swedish Korona
|SEK
|16.45
|16.68
|Swiss Franc
|CHF
|161.14
|161.71
|UK Pound Sterling
|GBP
|192.1
|192.73
|US Dollar
|USD
|158.35
|158.85