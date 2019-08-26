Inter Bank Forex Rates – Aug 26, 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates as on Mon, Aug 26 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates as on Mon, Aug 26 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|106.09
|106.49
|Canadian Dollar
|CAD
|118.35
|118.76
|Danish Krone
|DKK
|23.51
|23.59
|Euro
|EUR
|175.32
|175.92
|Hong Kong Dollar
|HKD
|20.06
|20.31
|Japanese Yen
|JPY
|1.49
|1.5
|Saudi Riyal
|SAR
|41.92
|42.15
|Singapore Dollar
|SGD
|113.27
|113.72
|Swedish Korona
|SEK
|17.51
|17.58
|Swiss Franc
|CHF
|161.19
|161.76
|UK Pound Sterling
|GBP
|193.12
|193.76
|US Dollar
|USD
|157.35
|157.85