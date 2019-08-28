Inter Bank Forex Rates- Aug 28, 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Aug 28 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Aug 28 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|105.89
|106.23
|Canadian Dollar
|CAD
|118.12
|118.51
|Danish Krone
|DKK
|23.36
|23.44
|Euro
|EUR
|174.23
|174.8
|Hong Kong Dollar
|HKD
|20.03
|20.27
|Japanese Yen
|JPY
|1.48
|1.49
|Saudi Riyal
|SAR
|41.86
|42.1
|Singapore Dollar
|SGD
|113.1
|113.54
|Swedish Korona
|SEK
|16.23
|16.46
|Swiss Franc
|CHF
|159.95
|160.52
|UK Pound Sterling
|GBP
|192.86
|193.5
|US Dollar
|USD
|157.15
|157.65