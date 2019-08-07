Inter Bank Forex Rates – Aug 7, 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Aug 07 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Aug 07 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|106.23
|106.57
|Canadian Dollar
|CAD
|119.11
|119.49
|Danish Krone
|DKK
|23.81
|23.89
|Euro
|EUR
|177.73
|178.33
|Hong Kong Dollar
|HKD
|20.22
|20.47
|Japanese Yen
|JPY
|1.49
|1.5
|Saudi Riyal
|SAR
|42.2
|42.44
|Singapore Dollar
|SGD
|114.58
|114.95
|Swedish Korona
|SEK
|16.53
|16.76
|Swiss Franc
|CHF
|162.36
|162.88
|UK Pound Sterling
|GBP
|192.75
|193.39
|US Dollar
|USD
|158.5
|159