Inter Bank Forex Rates – Aug 8, 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Aug 08 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Aug 08 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|106.9
|107.25
|Canadian Dollar
|CAD
|118.82
|119.21
|Danish Krone
|DKK
|23.7
|23.78
|Euro
|EUR
|176.86
|177.47
|Hong Kong Dollar
|HKD
|20.13
|20.38
|Japanese Yen
|JPY
|1.49
|1.49
|Saudi Riyal
|SAR
|42.01
|42.25
|Singapore Dollar
|SGD
|114.23
|114.61
|Swedish Korona
|SEK
|16.4
|16.63
|Swiss Franc
|CHF
|161.72
|162.25
|UK Pound Sterling
|GBP
|191.97
|192.59
|US Dollar
|USD
|157.8
|158.3