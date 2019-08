Kashmir a disputed issue, can only be resolved through UN resolutions: Dr Firdous

The Special Assistant to Prime Minister on Information, Dr. Firdous Ashiq Awan says if Modi regime did not leave the policy of subjugation, then it would leave peace of the region in severe dangers.

In her tweet, she said India should review its extremist attitude. She said Kashmir is a disputed issue which can only be resolved through the UN resolutions.

کوئی جبر، کوئی ظلم، کوئی کرفیو، کوئی ہتھکڑی اور کوئی قیدخانہ کشمیریوں کو غلام نہیں بنا سکتا۔ عید کے دن کشمیریوں کو ان کی مذہبی رسومات ادا کرنے سے روکنا ثابت کرتا ہے کہ بھارت کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رہا ہے۔ — Firdous Ashiq Awan (@Dr_FirdousPTI) August 13, 2019

Dr Firdous said India’s not allowing Muslims to perform their religious rituals on the occasion of Eid-ul-Azha shows that it has illegal occupation on Kashmir.

قربانی کے روز مسلمانوں کو ان کے مقدس تہوار منانے سے روکنا ثابت کرتا ہے کہ سیکولر اور جمہوری بھارت مودی کے ہاتھوں قتل ہوچکا ہے۔کشمیریوں اور پاکستانیوں کی خوشیاں اور غم سانجھے ہیں۔کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہو کر رہے گا۔ — Firdous Ashiq Awan (@Dr_FirdousPTI) August 13, 2019