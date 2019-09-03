Inter Bank Forex Rates – Sep 03, 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Sep 03 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Sep 03 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|104.68
|105.02
|Canadian Dollar
|CAD
|117.2
|117.59
|Danish Krone
|DKK
|22.94
|23.01
|Euro
|EUR
|171.04
|171.63
|Hong Kong Dollar
|HKD
|19.94
|20.18
|Japanese Yen
|JPY
|1.47
|1.48
|Saudi Riyal
|SAR
|41.65
|41.89
|Singapore Dollar
|SGD
|112.17
|112.61
|Swedish Korona
|SEK
|15.87
|16.09
|Swiss Franc
|CHF
|157.61
|158.13
|UK Pound Sterling
|GBP
|188.18
|188.81
|US Dollar
|USD
|156.4
|156.9