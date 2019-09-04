Inter Bank Forex Rates – Sep 4, 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Sep 04 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Sep 04 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|105.96
|106.31
|Canadian Dollar
|CAD
|117.25
|117.67
|Danish Krone
|DKK
|23
|23.08
|Euro
|EUR
|171.54
|172.14
|Hong Kong Dollar
|HKD
|19.92
|20.17
|Japanese Yen
|JPY
|1.48
|1.48
|Saudi Riyal
|SAR
|41.63
|41.86
|Singapore Dollar
|SGD
|112.46
|112.83
|Swedish Korona
|SEK
|15.93
|16.15
|Swiss Franc
|CHF
|158.42
|158.99
|UK Pound Sterling
|GBP
|189.26
|189.88
|US Dollar
|USD
|156.3
|156.8