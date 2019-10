میجر جنرل آصف غفور کے کتّے “زورو” نے تہلکہ مچا دیا

راولپنڈی: ڈائریکٹر جنرل انٹرسروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) میجر جنرل آصف غفور کا کتّا پہلے ہی سوشل میڈیا اسٹار بن چکا تھا تاہم اب معروف ڈرامہ سیریل “عہد وفا” سے اس نے فن اداکاری میں کیریئر کا ایسا آغاز کیا کہ پہلی قسط میں اسکرین پرآتے ہی تہلکہ مچا دیا۔

میجر جنرل آصف غفور کے اس خوبصورت کتّے کا نام Zoro ہے جو تھائی گولڈن ریٹریور نسل کا ہے۔

زورو اس سے پہلے بھی کتوں کے کئی مقابلوں میں شرکت کر چکا ہے اور کئی اعزازات اپنے نام کر چکا ہے۔ زورو کا انسٹاگرام پر ایک اکاﺅنٹ بھی ہے جس کا ہینڈل @zoro_retriever ہے۔

Well done Zoro!

First winning appearance. pic.twitter.com/HdqYUp8FD2

— Asif Ghafoor (@peaceforchange) February 18, 2018