معروف میزبان حسن مہناج  سے مودی سرکار خوفزدہ کیوں ۔ ۔ ۔ ؟

مودی سرکار کی جانب سے امریکا میں ہیوسٹن میں ریلی کے دوران بھی مسلمانوں کیخلاف تعصب کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔

بھارتی نژاد امریکی مزاحیہ اداکار حسن منہاج کو بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی ریلی میں شرکت سے روک دیا گیا۔

حسن منہاج مودی سرکار کے نقادوں میں شمار ہوتے ہیں اور کہا جارہا ہے کہ حسن منہاج کو مقبوضہ کشمیر میں مودی کے مظالم اجاگر کرنے اور تنقید پر اس ریلی میں شرکت سے روکا گیا ہے۔

تقریب کے منتظم آدم میتھیو نے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کئی ویڈیو اور تصاویر پوسٹ کی ہیں ۔

An Islamophobic attack on press in 3 acts: Muslim journalist and @patriotact host @hasanminhaj was denied access at Tump/Modi event. Event producers cite lack of credentials (despite credentials set for him), cite lack of space for broadcast (press pool & camera risers 1/2 empty) pic.twitter.com/4mvjwLrFGy

