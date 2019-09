‘بھارتی فوجی کمانڈرکابیان انکی بوکھلاہٹ کی عکاسی ہے’

بھارتی آرمی چیف کی گیڈربھبکیوں پرافواج پاکستان نے دوٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ وادی میں ناکامیوں کوچھپانے کےلئے بھارت غلط بیانی سے کام لےرہا ہے۔افواج پاکستان مادروطن کے دفاع کےلئے ہرقیمت چکانے کوتیارہیں۔کسی قسم کی مہم جوئی کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔

ڈی جی آئی ایس پی آرمیجرجنرل آصف غفورنے بھارتی عسکری قیادت کے بیانات غیرذمہ دارانہ قراردیتے ہوئے کہاکہ بھارتی فوجی کمانڈرکا آزادکشمیر کےحوالےسےبیان انکی بوکھلاہٹ کی عکاسی ہے ۔بھارتی فوجی مقبوضہ کشمیرمیں صورتحال پرقابوپانےمیں ناکام ہوچکےجس وجہ سے مقبوضہ کشمیر سےعالمی توجہ ہٹانےکی کوششیں کررہاہے۔



انہوں نے کہا دراندازی اوردہشتگرد کیمپس کےالزامات جھوٹےآپریشن کےتناظرمیں لگائےجارہےہیں پاک فوج ہرطرح کی جارحیت کامقابلہ کرنےکےلئےتیارہے۔افواج پاکستان مادروطن کے دفاع کےلئے ہرقیمت چکانے کو تیارہیں۔ کسی قسم کی مہم جوئی کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔

وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف پہلے ہی اس مہم جوئی کے حوالے سے بیان دے چکے ہیں ۔

ترجمان افواج پاکستان نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشن کی آڑمیں کوئی مہم جوئی کی گئی تواس کےعلاقائی امن پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔

Accusations of infiltration/presence of alleged terrorists camps are pretext for a false flag operation/misadventure which if tried shall have serious consequences for regional peace.Pak Armed Forces are fully prepared to respond to any aggression/misadventure regardless of cost.

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) September 24, 2019