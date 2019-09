زلزلے سے متعلق معاون خصوصی کا بیان، شیریں مزاری اور عامر لیاقت برہم

اسلام آباد: معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان نے زلزلے کو تبدیلی کی لہر قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب تبدیلی آتی ہے تو زمین بھی لرز جاتی ہے۔

معاون خصوصی کے اس بیان پر تحریک انصاف کے رہنما شیریں مزاری اور عامر لیاقت حسین برہم ہوگئے۔

فردوس عاشق اعوان کے اس بیان پر شیریں مزاری نے نام لئے بغیر تنقید کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ بے حسی کا مظاہرہ کرنے والوں کو شرم آنی چاہیئے۔ ایسے موقع پر یہ بے حسی کسی معافی کے لائق نہیں۔

Terrible news of the earthquake – saddened by the loss of precious lives and destruction. Shameful and unforgivable for anyone to show insensitivity to this tragedy when precious human lives have been lost.

