اسپیکر کانگریس کا امریکی صدر کیخلاف مواخذے کے لئےانکوائری کا اعلان

اسپیکر کانگریس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذےکےلئے انکوائری کا اعلان کردیا۔

اسپیکر ہاؤس نینسی پلوسی کہتی ہیں صدر نے طاقت کا غلط استعمال کیا۔انہوں نے یوکرائن پر دباؤ ڈالا کہ وہ آئندہ صدارتی انتخابات میں ممکنہ حریف جو بائیڈن سے متعلق تحقیقات کریں۔

مواخذے کے اعلان کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹوں میں شدید مندی کا رحجان ہے۔

کانگریس کے اعلان پر ٹرمپ نے ردِ عمل دیتےہوئے ٹویٹ کیا کہ امریکا کی تاریخ میں کسی صدر کے ساتھ اتنا برا برتاؤ نہیں کیا گیا ہوگا جتنا برا میرے ساتھ کیا جارہاہے۔

انہوں نے کہا ڈیموکریٹس نفرت میں اندھے ہوچکے ہیں۔

There has been no President in the history of our Country who has been treated so badly as I have. The Democrats are frozen with hatred and fear. They get nothing done. This should never be allowed to happen to another President. Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019