پاکستانی ڈاکیومنٹری ‘آرمڈ وِد فیتھ’ نے ایمی ایوارڈ اپنے نام کرلیا۔ اس شارٹ فلم کی کہانی خیبر پختونخوا کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے بہادر جوانوں کے گرد گھوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔

The Emmy for Outstanding Politics and Government Documentary goes to @worldchannel for Doc World, “Armed With Faith.” #NewsEmmys pic.twitter.com/VO8mBbcPMK

— News & Doc Emmys (@newsemmys) September 24, 2019