مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی صاحبزادی التجا مفتی کہتی ہیں وقت آگیا ہے کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے۔عالمی برادری کشمیریوں کی آزادی کیلئے اقدامات کرے۔

التجا مفتی کی نے التجاکی کہ جنرل اسمبلی اجلاس میں کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی جائے۔

انہوں نے کہا نوجوانوں کو رات گئے گھروں سے گرفتار کیا جارہا ہے جبکہ بچے تقریباً دو ماہ سے اسکول نہیں گئے ہیں۔

It’s been 52 days since a brutal lockdown was imposed in Kashmir. Hope world leaders in UNGA speak up. @jacindaardern @JustinTrudeau @unhrcpr @BernieSanders @AOC @IlhanMN @RashidaTlaib @RepJayapal @RoKhanna @jeremycorbyn @RCorbettMEP @davidakaye @CharlesMichel @trpresidency pic.twitter.com/2wpLZxEhyg

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 26, 2019