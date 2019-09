وزیر اعظم کی تقریر سے جلنے والوں کو آصف غفور کا “برنال” لگانے کا مشورہ

ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اقوام متحدہ میں کی جانے والی تقریر سے جلنے والوں کو برنال لگانے کا مشورہ دے دیا۔

وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں تقریر نے جہاں دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں بالخصوص کشمیریوں کے دل جیتے تو وہیں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو عمران خان کی تقریر سُن کر ایسے دنگ ہوئے کہ بُغضِ پاکستان میں تنقیدی ٹویٹ کیے بغیر نہ رہ سکے۔

ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے ایسی تنقید کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا اور اپنے ذاتی ٹوئٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کیا کہ “مجھے امید ہے کہ وہاں برنال دستیاب ہوگی، اگر وہاں برنال دستیاب نہیں تو پاکستانی آن ڈیمانڈ آپ تک پہنچا سکتے ہیں، یہ آفر سب کے لیے کھلی آفر ہے، خاص کر بھارت میں ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے”۔

واضح رہے کہ اقوام متحدہ میں عمران خان کی تقریر کے وقت “عمران خان کشمیر کی آواز” ٹوئٹر پر دنیا بھر میں ٹاپ ٹرینڈ پر رہا۔ اس ٹرینڈ پر دنیا بھر سے لوگوں نے ٹویٹ کیا اور وزیر اعظم پاکستان کے بے باک اور بے خوف انداز کو خوب سراہا۔

I hope BURNOL is available out there? If not, a favour can be done by my fellow Pakistanis on demand. Offer open to many more including for such alike in india. pic.twitter.com/CFpd8F3Fv1

— Asif Ghafoor (@peaceforchange) September 27, 2019