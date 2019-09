ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی کو نیا لقب، بھارت میں زبردست بحث چھڑ گئی

ٹیکساس: امریکی صدر کی جانب سے مودی کو “بابائے ہندوستان” (Father of India) کا لقب دینے پر بھارت میں ایک نئی بحث شروع ہوگئی ہے۔

بھارتی میڈیا میں یہ بحث شدت اختیار کر گئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مودی کی تعریف کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں یا طنز کے تیر برساتے ہیں۔

امریکی صدر نے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ نریندر مودی ” فادر آف انڈیا” ہیں۔ جس پر بھارتی مسلمان سیاستدان اسدالدین اویسی نے ٹرمپ کو “جاہل” قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کو آزادی کی جدوجہد کا بالکل بھی علم نہیں، مودی کو گاندھی سے ملایا نہیں جاسکتا۔

اس سے قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ مودی اتنے مقبول ہیں جیسے امریکا کے معروف گلوکار اور اداکار ایلوس ایرون پریسلے تھے۔

#WATCH US President: I remember India before was very torn. There was a lot of dissension, fighting&he brought it all together. Like a father would. Maybe he is the Father of India…They love this gentleman to my right. People went crazy, he is like an American version of Elvis. pic.twitter.com/w1ZWYiaOSu

— ANI (@ANI) September 24, 2019