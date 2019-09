بس میں خاتون کو جنسی ہراساں کرنے والے شخص کی ویڈیو وائرل

اسلام آباد: ملتان سے اسلام آباد جانے والی بس میں خاتون کو ہراساں کرنے کا ایک واقعہ پیش آیا ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہورہی ہے۔

رپورٹ کے مطابق ایک باریش شخص ملتان سے اسلام آباد جانے والی بس میں بیٹھا اور مسلسل 6 گھنٹے تک اپنے سامنے بیٹھی خاتون کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بناتا رہا۔

مذکورہ شخص خاتون کے جسم کو چھوتا رہا، بالآخر خاتون کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے موبائل فون کا کیمرا آن کرکے اور اس شخص کو دو تھپڑ جڑ دیئے۔

These criminals should no longer be allowed to hide behind their beards and false piety.

This lecherous old man tried assaulting and groped a woman on the Multan to Islamabad bus.

Shocked that the other men are protecting this uncle. They should have also slapped him. pic.twitter.com/GCEX5GjPXB

— Shehzad Ghias Shaikh (@Shehzad89) September 26, 2019