شاباش ابو! جیریمی مکللن کا وزیراعظم کی تقریر پر دلچسپ تبصرہ

نیویارک: گذشتہ روز وزیراعظم عمران خان کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی گئی تقریر کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ معروف عالمی رہنماؤں اور شخصیات کی طرف سے ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔

اسی حوالے سے مشہور امریکی کامیڈین جیریمی میکللن نے بھی وزیرِاعظم عمران خان کی تقریر کو سراہتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا ” میں نے ابھی اقوام متحدہ میں وزیراعظم عمران خان کی گئی تقریر دیکھی، میں حقیقتاً اس شخص سے حیران ہوں۔ یہ عمران خان کا جذبہ اور دوسروں تک اپنا پیغام پہنچانے کی صلاحیت ہی ہے جس نے انہیں پاکستان کا اب تک کا سب سے بہترین وزیراعظم بنایا۔۔۔ شاباش ابو!”

Just watched Imran Khan’s speech at the United Nations. Genuinely amazed at this man. While I may have written the words, it was his passion and delivery that makes him the best Prime Minister Pakistan has ever had. Shabaash abbu! — Jeremy McLellan (@JeremyMcLellan) September 27, 2019

جیریمی کے ٹویٹ کو پاکستانی صارفین کی جانب سے خوب سراہا گیا۔

جیریمی اس سے قبل بھارت اور نریندر مودی پر بھی کئی بار تنقید کر چکے ہیں۔

خیال رہے کہ گذشتہ رات وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں 50 منٹ خطاب کیا جسے خوب سراہا جا رہا ہے۔

وزیراعظم عمران خان کی تقریر کے بعد بھارت پر سکتہ طاری ہو گیا۔ عمران خان کے خطاب کے دوران جنرل اسمبلی میں موجود بھارتی نمائندوں کے اترے ہوئے چہروں نے بھارت کی شکست عیاں کر دی اور بھارتی میڈیا اس معاملے پر پراپیگنڈہ بھی کررہا ہے۔

جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک دیگر مسلمان رہنماء وزیراعظم عمران خان کی تقریر پر آبدیدہ ہوگئے تھے۔