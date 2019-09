چین: ڈین زہو کے سابق میئر کے گھر سے ساڑھے 13 ٹن سونا برآمد

چین کی پولیس نے ڈین زہو کے سابق میئر زوانگ ہو کے گھر کی تلاشی کے دوران 268 بلین یوآن یعنی 37 ارب 57 کروڑ 36 لاکھ امریکی ڈالر اور ساڑھے 13 ٹن سونا برآمد کرلیا۔

غیرملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ نقد رقم اور ساڑھے 13 ٹن سونا گھر کی خفیہ تہہ سے برآمد ہوئے۔

پولیس کی کارروائی کے دوران سابق میئر کے پاس سے کئی ہزار مربع میٹر رہائشی املاک اور قیمتی پینٹنگز بھی برآمد کی گئیں۔

زوانگ ہو کی کافی عرصے سے چُھپائی گئی ہزاروں مربع میٹر رقبے کی پُرتعیش جائیدادیں بھی سامنے آئی ہیں۔

Chinese police discovered 13 tons of gold in the mansion of local official Zhang Qi. According to Chinese law on corruption, the official will be executed. pic.twitter.com/jyBt6rAU7W

