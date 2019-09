ترکی کے صدر نے وزیراعظم عمران خان کو گلے لگایا اور تھپکی دی

ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے جذباتی طریقے سے وزیراعظم عمران خان کو گلے لگایا اور کندھے پر تھپکی دی۔

ایک سوشل میڈیا صارف کی جانب سے شیئر کردہ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو گلے لگاتے ہوئے انہیں کندھے پر تھپکی بھی دے رہے ہیں۔

Turkish President @RTErdogan kissing forehead of Prime Minister @ImranKhanPTI emotionally

We Turks are proud of #ImranKhan for being voice of all Muslims across the world especially #Kashmir

Turkey loves Pakistan 🇹🇷❤️🇵🇰#ImranKhanMakesHistory #UNGA2019 #IndiaHijackedTwitter #UNGA pic.twitter.com/3D8vpqCfX6

— Elif Ahmet 🇹🇷 (@ElifTurkey) September 28, 2019