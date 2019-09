کیا یہ خلائی مخلوق ہے؟

ہمیں اب تک خلائی مخلوق (ایلینز) کے موجود ہونے کا کوئی ثبوت تو نہیں ملا ہے لیکن اگر سائنس فکشن کی بات کی جائے تو اس کے مطابق خلائی مخلوق کی درجنوں نہیں بلکہ سیکڑوں اقسام بیان کی جاچکی ہیں۔

کچھ لوگ خلائی مخلوق یعنی ایلینز سے متعلق اپنے اپنے تصورات بھی شیئر کرتے ہیں جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا قد 3 سے 4 فٹ ہوتا ہے اور ان کا سر انسان کے مقابلے میں کافی بڑا ہوتا ہے۔

خیر ایلینز ہیں یا نہیں یہ تو ایک الگ بحث ہے لیکن آج ایک رشیئن ٹی وی کی جانب سے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کی گئی جس میں ایک شخص جنگل میں ویڈیو بنارہا ہے اور اس ویڈیو میں لکڑیوں کے پیچھے ایک کالی سی کوئی عجیب مخلوق نظر آئی ہے۔

اس ٹویٹ کو شیئر کرتے ہوئے کیپشن درج کی گئی ہے کہ ‘چلیں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے یہ ایک ایلین یعنی خلائی مخلوق ہے۔

Okay, you tell us what you think this is, ‘cause we’re saying it’s an ALIEN in the woods! pic.twitter.com/fW6nIh3uHK

— RT (@RT_com) September 28, 2019