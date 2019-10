کرتارپورراہداری کی افتتاحی تقریب، من موہن سنگھ بھی شریک ہونگے

سابق بھارتی وزیراعظم من موہن سنگھ نے کرتارپوراہداری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت قبول کرلی۔

سابق بھارتی وزیراعظم من موہن سنگھ پاکستان کی جانب سے راہداری کھلنے کے بعد کرتارپور صاحب گردوارا زیارت کیلئے یاتریوں کے پہلے جتھے کے ساتھ جائیں گے، ان کو اس حوالے سے دعوت نامہ بھی بھارتی پنجاب کے وزیراعلیٰ امریندر سنگھ کی جانب سے دیا گیا ہے۔

بھارت میں کرتارپور راہداری کھلنے کی افتتاحی تقریب کا انعقاد پنجاب حکومت کی جانب سے کیاجارہا ہے اور بھارتی وزیراعظم نریندرمودی اور صدر رام ناتھ کووند نے بھی تقریب میں شرکت کی دعوت قبول کرلی ہے۔

امریندر سنگھ نے نئی دہلی میں سابق بھارتی وزیراعظم من موہن سنگھ سے ملاقات کی جس میں انہوں نے من موہن کو تقریب میں شرکت کی دعوت دی اور کہا کہ نو نومبر کو اس حوالے سے منعقدہ مارچ میں بھی شریک ہوں۔

Former PM Dr Manmohan Singh accepts @capt_amarinder’s invite to join 1st Jatha to Sri Kartarpur Gurdwara on Nov 9, will also attend Sultanpur Lodhi main event @550yrsGuruNanak pic.twitter.com/cD9rJoZUBT

— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) October 3, 2019