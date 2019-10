‘او ہیلو میری بیوی ہے’ حسن علی کا شاداب خان کو جواب

پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی اور لیگ اسپنر شاداب خان کی دوستی بے مثال ہے اور دونوں آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں۔

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس کے دوران صحافی کی جانب سے شاداب سے سوال کیا گیا کہ ‘وہ سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز میں حسن علی کے بغیر پہلی بار کھیل رہے ہیں تو وہ کیسا محسوس کرتے ہیں’؟

شاداب خان نے صحافی کے اس سوال کا ہنستے ہوئے جواب دیا کہ ‘ان کی حسن علی کے ساتھ دوستی میاں بیوی کے رشتے میں بدل گئی ہے جس پر پورا ہال قہقہوں سے گونج اٹھا’۔

بعدازاں شاداب خان نے اس کلپ کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ‘دیکھ حسن ہماری دوستی پریسر میں بھی آگئی’۔

Dekh @RealHa55an, humari dosti pressers mai bhi aa gayi hai. On a serious note, all the team is in good spirit for the #PAKvSL series, we will try to give it our all. #PakistanZindabad pic.twitter.com/r9yEidPjpC

— Shadab Khan (@76Shadabkhan) September 29, 2019