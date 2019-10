رائن ٹینڈوسکیٹ نے بابر اعظم اور ویرات کوہلی سے معذرت کرلی

نیدرلینڈ کے مایہ ناز کرکٹر رائن ٹینڈوسکیٹ نے پاکستان کے بابر اعظم اور بھارت کے ویرات کوہلی سے معذرت کرلی، انہیں کم از کم ایک ہزار رنز اسکور کرنے والے بلے بازوں کی فہرست میں سب سے زیادہ اوسط رکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔

اس فہرست کے مطابق ٹینڈوسکاٹے 67 کی اوسط کے ساتھ پہلے، بھارتی کپتان ویرات کوہلی 60 اعشاریہ 31 کی اوسط کے ساتھ دوسرے جبکہ پاکستان کے نائب کپتان بابر اعظم 54 اعشاریہ 55 کی اوسط کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔

