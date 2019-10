پاکستان کی معروف اداکارہ مہوش حیات نے ہم ایوارڈ شو سے قبل احسن خان کے ہمراہ ریکارڈ کی گئی فل ڈریس ریہرسل ویڈیو اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ سے شیئر کی تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئی۔

امریکی شہر ہیوسٹن میں ساتویں ہم ایوارڈز کی تقریب سجی جہاں فنکاروں نے تقریب کو چار چاند لگائے، مہوش حیات نے اپنے ٹوئٹر ہینڈل سے ریکارڈ کی گئی فل ڈریس ریہرسل ویڈیو بھی شیئر کی۔

Setting the stage alight with the fabulous @Ahsankhanuk at the 7th Hum awards rehearsals. Together after 5 years! If you think this is hot… just wait till you see the final performance. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/UhaRj0z6Aa — Mehwish Hayat TI (@MehwishHayat) October 7, 2019

تاہم اس ویڈیو پر جہاں سوشل میڈیا صارفین ان کی تعریف کرتے نظر آرہے ہیں وہیں متعدد صارفین کی جانب سے انہیں بھرپور تنقید کا نشانہ بھی بنایا جارہا ہے۔

ایک احسن نامی صارف کی جانب سے لکھا گیا کہ ‘یار قسم سے لگ ہی نہیں رہا پاکستانی ہے یا انڈین’۔

yr kasam sy lg hi ni rha pakistani hy ya indian — Ahsan (@AhsanAl70651061) October 7, 2019

نیمار جونیئر نامی صارف نے لکھا کہ ‘آپ مہوش حیات ہیں یا مہوش واحیات’

R u mehwish hyat or mehwish wahyat 🤔 — Neymar Jr 🥀 (@Billy_Oye255392) October 7, 2019



ایک ڈاکٹر عائشہ نامی صارف نے لکھا کہ ‘ریاست مدینہ، آپ کا لباس اور تمغہ امتیاز۔۔ تالیاں تو بنتی ہیں!’۔

ریاست مدینہ ، آپکا لباس اور تمغہ امتیاز…

تالیاں تو بنتی ہیں! — Dr Ayesha (@Dr_AyeshaNavid) October 7, 2019



مبین ظفر نامی صارف نے لکھا کہ ‘میں یہ سوچ رہا تھا ہم سب چندہ جمع کرکےاس غریب کیلئے فُل ڈریس بنالیں، اس بیچاری کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے’۔

i was thinking ke sab chanda jama kar ke is ghareeb ke lia full dress bana le is bichari ke pas pese nai he. kia khayal he — Mubeen Zafar (@themubeenzafar) October 7, 2019



توصیف خان نامی صارف نے لکھا کہ ‘کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے، یہ اسلامی ملک ہے’۔

کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے

یہ اسلامی ملک ہے بغرت کی اولاد😭😭😭😭 — Tausif Khan (@Tausif9494) October 7, 2019



جہانزیب صادق نامی صارف نے لکھا کہ ‘ننگی ہوتی جا رہی ہیں تمغہ ملنے کے بعد اچھی حوصلہ افزائی ہوئی آپکی’۔

ننگی ہوتی جا رہی ہیں تمغہ ملنے کے بعد اچھی حوصلا افزائی ہوئی آپکی — Jahanzeb Sadiq (@jutt_sbb) October 7, 2019



عاطف نے لکھا کہ ‘مورخ لکھے گا وطن کے محافظ جب لڑ رہے تھے، ہمارے مسلمان شہید کیے جارہے تھے وہیں ہماری نوجوان اور سمجھدار نسل کو ٹھمکوں پر ایوارڈز ملتے دکھائے جارہے تھے’۔

Morakh likhy ga watn ka muhafiz jb larr rhy thy hmary muslan shaheed kiye ja rahy thy whi hmari no jwan or smjdar nsl ko thumko pr awards milty dikhay ja rahy thy — atif iffee (@AtifIffee) October 7, 2019



اسد خان نامی صارف نے لکھا کہ ‘میں ایسے پاکستانی مسلمانوں کو دیکھنے کے بعد بہت درد محسوس کررہا ہوں، یہ اسلامی پاکستان نہیں ہے’۔

Feeling very pain after seeing this type of Pakistani muslims… this is not Islamic Pakistan. — Asad Khan🇵🇰 (@Asadkhan23_04) October 7, 2019



خلائی مخلوق نامی صارف نے طنزیہ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ‘بس کردے بی بی بس کردے، اب تجھے نشان حیدر بھی لینا ہے کیا؟’

Bass kr dy bibi bass kr dy …ab tujy nishan e Haider b lyna hy kiya ???🤪🤪🤪😬💁🏻‍♂️ — 🧟‍♂️خلائی مخلوق (@AriyaanBukhari) October 7, 2019



عدنان شیخ نامی صارف نے لکھا کہ ‘جتنے کم کپڑے اتنی بڑی سوچ واہ لبرل ازم’۔

Kitne Kam kapre utni bari soch wah liberalism — Adnan Sheikh (@AdnanSh37746705) October 7, 2019



طلحہ نامی صارف نے لکھا کہ ‘طمغہ واحیات آپ کا منتظر ہے’۔

ستارہ واحیات آپ کا منتظر ہے — Talha Sb (@Talhabaabu) October 8, 2019



جہاں زیادہ تر صارفین مہوش حیات پر تنقید کررہے ہیں وہیں کچھ صارفین اداکارہ کے دفاع میں بھی نظر آئے۔

محمد ریحان نامی ایک صارف نے لکھا کہ ‘جو لوگ مہوش کو تنقید کا نشانہ بنارہے ہیں انہیں پہلے اپنے پی سی سے فحاشی کا فولڈر ڈیلیٹ کرنا چاہیئے اور پھر کچھ بولنا چاہیئے’۔

to all those barking on her, first delete porn folders from pc and then comment on her — Muhammad Rehan (@Muhamma17607269) October 7, 2019



عام آدمی نامی صارف نے لکھا کہ ‘مہوش صرف آپ لائکس کی تعداد دیکھیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں’۔