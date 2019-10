چین کا مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت میں بیان ، بھارتی میڈیا رونا شروع

چین کے مقبوضہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت میں بیان سامنے آنے پر بھارت میں صف ماتم بچھ گیا۔

بھارتی میڈیا نے چین کے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بیان پر رونا شروع کردیا۔

چین نے اپنے بیان میں بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے تحت مقبوضہ کشمیر کا معاملہ حل کرے۔ وزیراعظم عمران خان چین کے دورے پرہیں اور وہاں پر ان کی چینی صدر شی چن پنگ سے ملاقات ہوئی ہے۔

ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے ، اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بیجنگ پاکستان اور بھارت پر زور دیتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت کشمیر کامعاملہ نمٹائیں۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ چین مقبوضہ کشمیر کے حالات کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور یہ ایشو تاریخ کا تاحال حل طلب ہے ، اور اسکو دوطرفہ معاہدے سے اقوام متحدہ کے چارٹر، سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیئے۔

چین نے اس حوالے سے بھارت کے کسی بھی یکطرفہ اقدام کی مذمت کی۔

دوسری جانب بھارتی میڈیا نے چین کے بیان کے بعد رونا شروع کردیا ہے ، اور بھارتی جریدے ٹائمز ناو نے چینی بیان کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔

#Breaking | Massive provocation by China; does a U-turn on Kashmir issue. Beijing releases statement ahead of @narendramodi -Xi Jinping meet stating to resolve the Kashmir issue as per @UN charter.

بھارتی میڈیا نے چین کے بیان کو یوٹرن سے تعبیر کیا ۔

ادھر بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ ہے اور نئی دہلی نہیں چاہتا کہ کوئی اور ملک اس حوالے سے کوئی تبصرہ کرے۔

#Breaking | MEA has responded to China’s ‘U-turn’ on Kashmir issue.

‘J&K is an integral part of India & we don’t want other nations to comment on it’, says MEA.

TIMES NOW’s Athar Khan with details. pic.twitter.com/NEo0AMgdqq

— TIMES NOW (@TimesNow) October 9, 2019