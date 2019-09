پاکستان، ترکی اور ملائیشیا کا مشترکہ انگریزی چینل شروع کرنے کا فیصلہ

نیویارک: پاکستان، ترکی اور ملائیشیا نے اسلام مخالف پروپیگنڈے اور سرگرمیوں کے چیلنجوں سے نمٹنے کیلئے مشترکہ طور پر انگریزی چینل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ریڈیو پاکستان کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے یہ اعلان اپنے ایک ٹویٹ میں کیا۔

President Erdogan, PM Mahatir and myself had a meeting today in which we decided our 3 countries would jointly start an English language channel dedicated to confronting the challenges posed by Islamophobia and setting the record straight on our great religion – Islam.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 25, 2019