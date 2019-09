نواز دورِ حکومت میں بھی ایک بھارتی پائلٹ رہا کیا گیا، لیکن اس کے 6 مہینے بعد کیا ہوا؟

وزیراعظم عمران خان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی ونگ کمانڈر ابھینندن کو رِہا کرکے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے اور اس کیلئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے مگر اپنی خودمختاری کا سودا ہرگز نہیں کرے گا۔

لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان نے 1999ء میں بھی نواز شریف کے دور حکومت میں بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا تھا جسے 8 روز بعد رہا کیا گیا۔

اس حوالے سے سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر نے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پائلٹ کو بھارت کے حوالے کئے جانے کے بعد 6 مہینے کے اندر اندر نواز شریف کی حکومت بھی گرا دی گئی تھی۔

Nawaz Sharif Govt released Indian pilot after 8 days captivity and lost his Govt within 6 months in 1999 https://t.co/IwPWM4mccI

