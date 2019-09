جمعے کا دن میری زندگی کا بہت بڑا دن ہوگا، بابر اعظم

پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز ٹاپ آرڈر بلے باز اور نومنتخب نائب کپتان بابر اعظم ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی پر بے حد خوش ہیں جبکہ انہوں نے ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ آنے والا جمعے کا دن میری زندگی کا بہت بڑا دن ہوگا۔

انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ‘جمعے کا دن میری زندگی کا بہت بڑا دن ہوگا کیونکہ میں اس دن فیلڈ میں پاکستان کے نائب کپتان کی حیثیت سے اتروں گا، میں چاہتا ہوں کہ اس دن نیشنل اسٹیڈیم میں موجود ہزاروں کرکٹ مداحوں کی طرح ملک بھر سے لوگ اس میچ کو دیکھیں اور اس تاریخی دن کو یادگار بنائیں’۔

Friday will be one of my biggest days when I will take the field as Pakistan vice-captain. I will want the entire country as well as the National Stadium crowd to make this a day to remember for me. #PAKvSL pic.twitter.com/YbhfvHIIga — Babar Azam (@babarazam258) September 25, 2019

بابر اعظم کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے بھی ٹویٹ کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ‘جمعے کو تاریخ رقم ہوگی جب کراچی 2009 کے بعد اپنی پہلی سیریز کی میزبانی کرے گا’۔

کپتان نے کرکٹ شائقین سے درخواست کی کہ وہ اس تاریخی دن کا حصہ بنیں تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ جب یہاں بین الاقوامی سیریز کھیلی گئی تو ہم موجود تھے۔

History will be made on Friday when Karachi will host the first ODI series since January 2009. I request all cricket fans to be part of history so that they can tell the next generation that they were at the National Stadium when an international series was played. pic.twitter.com/YYifMYswvj — Sarfaraz Ahmed (@SarfarazA_54) September 25, 2019

پاکستانی پیسر وہاب ریاض نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے شائقین کرکٹ سے اپیل کی کہ وہ کثیر تعداد میں میدان کا رُخ کریں تاکہ دنیا میں ہمارا مثبت امیج پہنچے۔