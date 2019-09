ہیوسٹن: مودی کے جلسے میں خالی کرسیاں، فواد چوہدری کا پیغام

اسلام آباد: وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ مودی دیکھ لیں! پیسے سے سب کچھ نہیں خریدا جاسکتا، مودی کے جلسے میں خالی کرسیاں، اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ناامیدی کا عالم ہے۔

ٹویٹر پر وفاقی وزیر فواد چوہدری نے ہیوسٹن میں بھارتی وزیر اعظم کے این آر جی اسٹیڈیم میں جلسے میں خالی کرسیوں کی تصویر شیئر کردی۔

فواد چودھری نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی ناامیدی کا عالم ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ نہیں خریدا جاسکتا۔

Hopeless show by #ModiJanta after spending Billions of Rs this is what they could gather from all over USA Canada and beyond, shows money can’t buy everything #ModiInHouston https://t.co/3IshLXfXs3

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) September 22, 2019