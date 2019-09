بھارت کا ایک اور مگ 21 طیارہ تباہ

مدھیا پردیش: بھارتی فضائیہ کا ایک اور مگ 21 ٹرینر طیارہ گوالیار ائیربیس کے قریب گر کر تباہ ہوگیا۔

ذرائع کے مطابق طیارہ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ دونوں پائلٹ جن میں ایک گروپ کیپٹن اور دوسرا اسکواڈرن لیڈر تھے، محفوظ رہے۔

Madhya Pradesh: MiG 21 Trainer aircraft of the Indian Air Force crashed in Gwalior, today. Both the pilots, including a Group Captain and a squadron leader, managed to eject safely. pic.twitter.com/Gdmik5RhTN

