Sewing Machines Empower Transgender Community Towards Dignity #Shorts
Sewing Machines Empower Transgender Community Towards Dignity #Shorts
مزید خبریں
Severe Flood Hits Shorkot Along Chenab River - Pakistan news
High Flood Surges Hit Depalpur Along Sutlej River - Pakistan news
Rain Hits Islamabad, Rawalpindi, Nala Lai Rises - Pakistan news
Flood Reenters Punjab, Heavy Destruction Feared Ahead - Pakistan News
SIndh Flood Monitoring: Aaj News Team Reaches Bagari Band for Coverage - Pakistan news
700 Days of Israeli Bombing in Gaza - Pakistan news
مقبول ترین