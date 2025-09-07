لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, ستمبر 07, 2025  
13 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

4PM Headlines: Stormy Rain Hits Karachi, City Faces Flood Risk | Dangerous Situation

4PM Headlines: Stormy Rain Hits Karachi, City Faces Flood Risk | Dangerous Situation
Published 07 Sep, 2025 05:00pm
ویڈیوز
4PM Headlines: Stormy Rain Hits Karachi, City Faces Flood Risk | Dangerous Situation
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین