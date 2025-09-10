لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, ستمبر 10, 2025  
16 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

No Wheat Shortage in Punjab Confirms Uzma Bukhari – Pakistan News

No Wheat Shortage in Punjab Confirms Uzma Bukhari – Pakistan News
Published 10 Sep, 2025 03:00pm
ویڈیوز
No Wheat Shortage in Punjab Confirms Uzma Bukhari – Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین