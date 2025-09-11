Bol Bachan Show | Promo Ep - 7 | Aaj Entertainment Bol Bachan Show | Promo Ep - 7 | Aaj Entertainment Published 11 Sep, 2025 11:30am Programs Join our Whatsapp Channel Facebook Twitter Whatsapp Comments Bol Bachan Show | Promo Ep - 7 | Aaj Entertainment Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 Characters تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین قطر پر حملے کا فیصلہ نیتن یاہو کا تھا: امریکی صدر جنگ اخبار کے اداریے کی بندش: ”کیا سارے ایڈیٹرز چھٹی پر چلے گئے ہیں؟“ نیپال: سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف جین زی کا پرتشدد احتجاج، وزیراعظم نے استعفیٰ دے دیا قطر پر حملے کا فیصلہ نیتن یاہو کا تھا: امریکی صدر جنگ اخبار کے اداریے کی بندش: ”کیا سارے ایڈیٹرز چھٹی پر چلے گئے ہیں؟“ نیپال: سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف جین زی کا پرتشدد احتجاج، وزیراعظم نے استعفیٰ دے دیا تازہ ترین کیا قطر پر حملہ کامیاب رہا؟ ٹرمپ کی نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر گفتگو، امریکی اخبار کا انکشاف خیبرپختونخوا: سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 19 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک فائرنگ سے ہلاک