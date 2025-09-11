Police Officer Caught Taking Bribe In Swat, - Pakistan news
Police Officer Caught Taking Bribe In Swat, - Pakistan news
مزید خبریں
Heavy rains trigger urban flooding, encroachments worsen crisis -Aaj Pakistan
Pakistan Sees Investment Surge Under SIFC Strategy, - Pakistan news
Pakistan Launches First Women Software Technology Park, - Pakistan news
2PM Headlines : Israel in Trouble ! Big Meeting in Doha | Middle East crisis | Israel attack Qatar
Islamic Chhatro Shibir Wins Dhaka University Elections, - Pakistan news
PTI Founder Bushra Bibi Bail Hearing Scheduled, - Pakistan news
مقبول ترین