لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, ستمبر 12, 2025  
18 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

Israeli aggression leaves 72 Palestinians martyred - Pakistan news

Israeli aggression leaves 72 Palestinians martyred - Pakistan news
Published 12 Sep, 2025 10:00am
ویڈیوز
Israeli aggression leaves 72 Palestinians martyred - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین