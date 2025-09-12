’مون سون بارشوں کے دوران بھی بجلی کی فراہمی مستحکم رہی‘، کے-الیکٹرک کا دعویٰ
کے۔الیکٹرک نے دعویٰ کیا ہے کہ مون سون بارشوں کے دوران بھی اس کا نیٹ ورک مستحکم رہا اور شہر بھر میں بجلی کی فراہمی جاری رہی۔ ادارے کے مطابق جنریشن، ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے شعبوں میں کی گئی منصوبہ بندی اور تیاری نے نیٹ ورک کو دباؤ برداشت کرنے کے قابل بنایا۔
کے۔الیکٹرک کا کہنا ہے کہ بارشوں کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے اور اربن فلڈنگ کے باوجود 2100 سے زائد فیڈرز کے نیٹ ورک میں سے 200 سے بھی کم فیڈرز عارضی طور پر متاثر ہوئے، جنہیں فیلڈ ٹیموں نے حفاظتی کلیئرنس کے بعد فوری طور پر بحال کردیا۔
چیف ڈسٹریبیوشن اینڈ مارکومز آفیسر سعدیہ دادا نے کہا کہ حالیہ بارشیں اور اربن فلڈنگ یہ ثابت کرتی ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات سے نمٹنے کے لیے زیادہ مضبوط انفراسٹرکچر اور ریلائیایبلٹی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے مستقبل کو مستحکم بنانے کے لیے گرڈ کی جدیدیت اور نیٹ ورک میں سرمایہ کاری کے عزم پر کے۔الیکٹرک قائم ہے۔ سعدیہ دادا کے مطابق مشکل حالات میں بجلی فراہم رکھنے کا سہرا فیلڈ ٹیموں کو جاتا ہے جنہوں نے سخت حالات میں محنت اور تیاری کے ذریعے یہ ممکن بنایا۔
کے۔الیکٹرک نے مزید کہا کہ ادارے نے حفاظتی پروٹوکولز پر سختی سے عمل درآمد کیا اور بارشوں کے دوران پیش آنے والے افسوسناک واقعات پر فوری ردعمل دیا۔ ترجمان کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں ایسے کسی واقعے میں کے۔الیکٹرک کے انفراسٹرکچر کا کردار سامنے نہیں آیا۔ ترجمان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کھمبوں، میٹروں، سروس بریکٹس، ٹوٹی یا الجھی ہوئی کیبلز اور غیر قانونی کنکشنز سے خاص طور پر بارش کے دوران دور رہیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔
کے۔الیکٹرک کے مطابق وہ پاکستان کی واحد عمودی طور پر مربوط پاور یوٹیلیٹی ہے جو کراچی اور ملحقہ علاقوں کو بجلی فراہم کرتی ہے۔ کمپنی کا قیام 1913 میں ہوا، جبکہ 2005 میں اس کی نجکاری کی گئی۔ کمپنی کے 66.4 فیصد حصص کے ای ایس پاور کی ملکیت ہیں، جبکہ حکومت پاکستان کے پاس 24.36 فیصد شیئرز موجود ہیں۔