MQM opposition leader Ali Khursheedi criticizes Karachi governance - Pakistan news
MQM opposition leader Ali Khursheedi criticizes Karachi governance - Pakistan news
مزید خبریں
Flood situation eases in Punjab, protective embankments show relief - Pakistan news
12PM Headlines: Devastating floods | villages destroyed | Pakistan floods | flood disaster
Floods from Punjab reach Sindh, water levels rise at Guddu Sukhur - Pakistan news
PM Shahbaz directs IMF contact for flood-hit electricity relief - Pakistan news
US policy favoring India fails, Pakistan emerges as trusted partner - Pakistan news
Truck rams school van on Jam Sadiq Bridge Karachi, girl injured - Pakistan news
مقبول ترین