لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, ستمبر 12, 2025  
18 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

Ali Khursheedi criticizes PPP, JI over Karachi’s devastation - Pakistan news

Ali Khursheedi criticizes PPP, JI over Karachi’s devastation - Pakistan news
Published 12 Sep, 2025 03:00pm
ویڈیوز
Ali Khursheedi criticizes PPP, JI over Karachi’s devastation - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین