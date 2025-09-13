Rainwater and sewage accumulation worsens citizens’ problems - Pakistan news
Rainwater and sewage accumulation worsens citizens’ problems - Pakistan news
مزید خبریں
Devastating floods hit Sindh and Punjab, villages submerged – Pakistan news
Water level rising in Indus River causing alarm - Pakistan news
9AM Headlines : New Jewish settlements? Israel’s dangerous expansion plan exposed - Pakistan news
Faisalabad house roof collapse injures residents in Ilahiabad - Pakistan news
Lahore heatwave rises, citizens flock to lassi shops – Pakistan news
Heat and humidity rise after heavy rainfall - Pakistan news
مقبول ترین