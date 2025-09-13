Indian soldiers march on streets against Modi government - Pakistan news
Indian soldiers march on streets against Modi government - Pakistan news
مزید خبریں
CJ Yahya Afridi addresses AJK Judicial Conference Jubilee - Pakistan news
35 militants kil*d in Khyber Pakhtunkhwa security operations – Pakistan news
Rare Barasingha crosses border, handed over to wildlife authorities – Pakistan news
Development work on Quetta’s Zarghoon Road causes public inconvenience – Pakistan news
Guddu Barrage flood surge sparks mass displacement fear - Pakistan news
Severe floods at Panjnad, rivers in Punjab return to normal flow – Pakistan news
مقبول ترین