لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, ستمبر 13, 2025  
20 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

Pakistan introduces AI smart test car for driving licenses – Pakistan news

Pakistan introduces AI smart test car for driving licenses – Pakistan news
Published 13 Sep, 2025 11:00pm
ویڈیوز
Pakistan introduces AI smart test car for driving licenses – Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین