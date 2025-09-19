لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, ستمبر 19, 2025  
26 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

Chairman PPP Bilawal Bhutto Important Media Talk | Karachi Water Shortage |Water Crisis

Chairman PPP Bilawal Bhutto Important Media Talk | Karachi Water Shortage |Water Crisis
Published 19 Sep, 2025 07:30pm
ویڈیوز
Chairman PPP Bilawal Bhutto Important Media Talk | Karachi Water Shortage |Water Crisis
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین