سابق سیکریٹری خزانہ اور معروف ماہرِ معیشت ڈاکٹر وقار مسعود خان انتقال کر گئے
وزیراعظم اور صدر مملکت کا اظہار افسوس
سابق سیکریٹری خزانہ اور معروف ماہرِ معیشت ڈاکٹر وقار مسعود خان انتقال کر گئے ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق وہ مختصر علالت کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔
ڈاکٹر وقار مسعود خان نہ صرف وفاقی سیکرٹری خزانہ رہے بلکہ وزیرِ مملکت کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دیں۔
وزیراعظم پاکستان نے ڈاکٹر وقار مسعود کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
وزیراعظم نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔
صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے بھی ڈاکٹر وقار مسعود کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔
صدر زرداری نے کہا کہ ڈاکٹر وقار مسعود کی قومی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
Dr Waqar Masood Khan
